جامايكا تطيح بالبرازيل في كأس العالم للسيدات 2023

ودع المنتخب البرازيلي بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 إثر تعادله مع نظيره الجامايكي من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفشلت البرازيل في هز شباك جامايكا على مدار شوطي المباراة التي جرت على ملعب ملبورن المستطيل (AAMI Park) في أستراليا.

واكتفى منتخب البرازيل بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 4 نقاط، فيما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة (F) ليودع البطولة رفقة بنما.

واحتل منتخب جامايكا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث تأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور الـ16 لمونديال السيدات، رفقة نظيره الفرنسي متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT