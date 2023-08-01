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بموافقة ولي العهد.. مهمة رسمية لمورينيو في السعودية

الرياضة

بموافقة ولي العهد.. مهمة رسمية لمورينيو في السعودية
AFP
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وافق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.

وصدرت موافقة ولي العهد، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، وبعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، وجوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو.

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وتأسست أكاديمية مهد الرياضية بقرار من مجلس الوزراء السعودي في 15 يونيو 2021، بهدف تنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق السعودية بالألعاب الفردية والجماعية.

وتلقى مورينيو طوال الأسابيع القليلة الماضية، عروضا من الهلال والنصر والأهلي، إلا أنه رفضها جميعا، متمسكا بالبقاء على رأس القيادة الفنية لنادي روما الإيطالي.

المصدر: anasaudia

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