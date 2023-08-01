بموافقة ولي العهد.. مهمة رسمية لمورينيو في السعودية

وافق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.

وصدرت موافقة ولي العهد، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، وبعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، وجوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو.

📄| صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - يعتمد تشكيل مجلس إدارة #أكاديمية_مهد الرياضية. pic.twitter.com/7aCq6LQg51 — أكاديمية مهد الرياضية (@MahdAcademy) July 31, 2023

إقرأ المزيد

وتأسست أكاديمية مهد الرياضية بقرار من مجلس الوزراء السعودي في 15 يونيو 2021، بهدف تنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق السعودية بالألعاب الفردية والجماعية.

وتلقى مورينيو طوال الأسابيع القليلة الماضية، عروضا من الهلال والنصر والأهلي، إلا أنه رفضها جميعا، متمسكا بالبقاء على رأس القيادة الفنية لنادي روما الإيطالي.

المصدر: anasaudia