رونالدو يمازح مشجعة بسبب قميص سبورتنغ لشبونة (فيديو)

مازح كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي مشجعة أثناء خروجه من الملعب بعد مواجهة النصر والاتحاد المنستيري التونسي في دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

وأثناء خروجه رفعت مشجعة قيمص رونالدو أثناء لعبه لنادي سبورتنغ لشبونة في بداية مسيرته ليمازحها رونالدو : "هذا لي؟" فردت المشجعة :"نعم من أجلك" ليرد رونالدو: "لا شكرا، أنا أمزح" ثم وقع على القميص.

كريستيانو لمشجعة تحمل تيشرت نادي سبورتنج لشبونة :



رونالدو : "هذا التيشرت هدية لي؟ ".



المشجعة : " نعم ، من أجلك ".



كريستيانو: "لا ، أنا أمزح 😂💛".pic.twitter.com/LaGT4rJ0Gr — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) July 31, 2023

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وحقق النصر فوزا مهما على الاتحاد المنستيري التونسي بـ4-1 واحد ليتصدر مجموعته بأربع نقاط، وهو نفس رصيد الشباب قبل الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر حينما كان الفريق متعادلا ليفتح لرفاقه طريق الفوز وتصدر المجموعة قبل الجولة الثالثة الحاسمة حيث تعادل النصر مع الشباب في الجولة الأولى.

ويواجه النصر الزمالك الذي يمتلك 3 نقاط، فيما يواجه الشباب الاتحاد صاحب المركز الأخير دون رصيد.

ويحتاج النصر التعادل أو الفوز في الجولة الأخيرة أمام الزمالك لضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها السعودية.

المصدر: "وسائل إعلام"