سبارتاك ينجز مهمته أمام الوافد الجديد للدوري الروسي

كرم فريق سبارتاك موسكو ضيفه بالتيكا الوافد الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية للدوري.

ووقع على ثنائية فريق العاصمة موسكو كل من المهاجمين، الكنغولي ثيو بونغوندا، والهولندي كوينسي بروميس في الدقيقتين (43، 84) على الترتيب.

بينما سجل أنجيلو هنريكيز هدف الفريق الزائر الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحقق فريق سبارتاك موسكو انتصاره الثاني على التوالي، ويتقاسم صدارة الدوري مع نادي كراسنودار، برصيد 6 نقاط لكل منهما.

في المقابل، مني فريق بالتيكا من مدينة كالينينغراد بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الخامس عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري، من دون نقاط.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للدوري الروسي الممتاز للموسم (2023-2024):

كريليا سوفيتوف (سمارة) – دينامو موسكو -(3-3)

أورال (يكاترينبورغ) – باري - (0-0)

روستوف - زينيت بطرسبورغ – (1-1)

روبين (قازان) – أورينبورغ - (1-1)

فاكيل (فورونيج) - لوكوموتيف موسكو - (1-4)

كراسنودار – سوتشي (2-0)

أحمد (غروزني) – تسيسكا موسكو - (2-3)

سبارتاك موسكو – بالتيكا (كالينينغراد) – (2-1).

المصدر: RT