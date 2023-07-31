لقطات تحبس الأنفاس.. رقم قياسي للمشي على أطول حبل مضيء بالعالم في قطر (فيديو)

حقق الرياضي والمغامر الشهير الإستوني، يان روس، بطل العالم في رياضة المشي على الحبال المعلَقة، رقما قياسيا في قطر، وذلك بعد مشيه على أطول حبل مضيء بالعالم ضمن مبنى واحد.

واجتاز يان روس مشيا على قدميه المسافة الفاصلة بين البرجين الشهيرين لأحد أبرز المعالم المعمارية ذات التصاميم الأيقونية الفريدة في قطر، وهو مبنى فندقي "رافلز الدوحة" و"فيرمونت الدوحة" بمدينة لوسيل.

وتعد المسافة الفاصلة بين البرجين التي سارها البطل الإستوني على الحبل المتلألئ، الأطول ضمن مبنى واحد في العالم، حيث وصلت المسافة التي سارها إلى أكثر من 150 مترا، وعلى حبل لم يتجاوز عرضه 2.5 سم، وعلى ارتفاع أكثر من 185 مترا.

ونجح يان روس، بطل العالم لثلاث مرات في رياضة المشي على الحبال المعلقة، في خوض هذا التحدي الكبير في المحاولة الأولى، وذلك بالمشي على الحبل الذي أطلق عليه اسم "الحبل المتلألئ"، وعبوره مشيا على قدميه المسافة بين البرجين المملوكين لكتارا للضيافة اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين.

وقال البطل الإستوني في تعليقه على الرقم القياسي العالمي الجديد الذي حققه: "لقد انتابني شعور في الرغبة بعبور المسافة بين البرجين منذ اللحظة الأولى التي شاهدت فيها المبنى. إن كل هدف جدير بالسعي لتحقيقه يأتي مصحوبا دائما بقدر مساو من التحدي، ولذلك أنا فخور جدا بتحقيق هذا الإنجاز. وفي كل خطوة خطوتها، كان المشي على هذا الحبل هو الأصعب على الإطلاق. وباعتباري رياضيا، فأنا أتطلع دائما إلى تحقيق التميز وتحدي كل الصعاب. وفي هذه الحالة كان يتعين علي التفاعل مع ظروف الحرارة والرياح أيضا وبشكل فوري أثناء وجودي على الحبل المشدود، كما غيرت مصابيح إضاءة الليد الدافئة ووزنها الزائد أيضا الطريقة التي تفاعل بها الحبل معي ومع وزن جسمي، لذلك كان الأمر أشبه بالتزلج على جذع شجرة ضخم وثقيل الوزن بدلا من لوح تزلج خفيف".

وأضاف يان روس: "يمثل البرجان الأيقونيان مكانا رائعا لإنجاز هذا العمل الفذ وجعل زيارتي الأولى إلى قطر بالغة التميز".

المصدر: وكالات