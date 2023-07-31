في لقطة مثيرة.. حارس مانشستر يونايتد الجديد يوبخ ماغواير

سلطت وسائل الإعلام الضوء على لقطة مثيرة للجدل بين أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الجديد، وزميله المدافع هاري ماغواير أثناء مباراة فريقهما ضد بوروسياد دورتموند.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة في الجولة التحضيرية، من صباح اليوم الاوتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة في الجولة التحضيرية صباح اليوم الاثنين، حيث استطاع بوروسيا دورتموند تحقيق الفوز بنتيجة (3-2)، ورغم أن أندريه أونانا استقبل ثلاثة أهداف، إلا أنه قدم مستوى جيد نسبيا.

وتعاقد نادي الشياطين الحمر مع أونانا من إنتر ميلان قبل أسبوعين، بتوصية من المدرب إريك تين هاغ الذي أبدى إعجابه بالحارس الكاميروني لأنه يمتاز جدا باللعب في القدمين.

وارتكب هاري ماغواير خطأ في التمرير مع بداية الشوط الثاني، وكاد أن يكلف فريقه تلقي هدف ثالث، لكن أندريه أونانا نجح في إنقاذ الموقف بتصديه لتسديدة كريم أديمي.

وبعد خروج الكرة لضربة مرمى، اتجه الحارس الكاميروني مسرعا نحو هاري ماغواير من أجل تعنيفه بعد الخطأ الذي كان سيكلف مرمى فريقه هدفا، والغريب في الأمر أن المدافع الإنجليزي التزم الصمت تماماً، ولم يرد على زميله.

André Onana is really enjoying playing with Harry Maguire 😭😭😭



pic.twitter.com/gXuKaH5egZ — Dean (@DeanCFC_) July 31, 2023

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وأعربت الصحافة الإنجليزية عن دهشتها من هذه الواقعة، حيث تعجبت صحيفة "ديلي إكسبريس" من قيام وافد جديد في مانشستر يونايتد بتوبيخ قائد الفريق السابق بهذه القسوة، دون أن يرد عليه الأخير بتاتا.

يذكر أن ماغواير جرد من شارة قيادة الشياطين الحمر في الأيام الماضية بأمر من مدرب الفريق إريك تين هاغ، لصالح النجم البرتغالي برونو فيرنانديز.

المصدر: "وسائل إعلام"