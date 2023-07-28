أول تعليق لمحرز بعد إعلان انتقاله للأهلي السعودي

وجه النجم الجزائري رياض محرز، رسالة لزملائه السابقين في مانشستر سيتي ولجماهير النادي بعد إعلان انتقاله لنادي أهلي جدة السعودي.

وأعلن نادي الأهلي السعودي في وقت سابق يوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار).

وجاء في رسالة نشرها محرز على حسابه في موقع "تويتر" بعد إعلان انتقاله للفريق السعودي: "أعزائي في مانشستر سيتي، يصادف اليوم نهاية فصل لا ينسى في حياتي، رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها، قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".

Dear Cityzens,



Today marks the end of an unforgettable chapter in my life, a five-year journey filled with countless memories. Before leaving, I wanted to thank the board, the manager and the staff for giving me the chance to prove myself at the highest level.



To my teammates,… pic.twitter.com/81mVXGoKrH — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 28, 2023

وأضاف: "إلى زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة الملابس معكم.. معا، حطمنا عددا لا يحصى من الأرقام القياسية، وحققنا ما بدا مستحيلا ولم نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها، سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأن أكون جزءا منه".

وتابع محرز: "أخيرا، أردت أن أشكر مان سيتي، أشكرك لأنك جعلتني أشعر بأنني جزء من عائلتك منذ اليوم الأول، ومنحي الثقة في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب مرتديا هذا القميص، سأكون ممتنا إلى الأبد لدعمك وحبك".

وأكمل: "اليوم أغادر ولكنني لن أنساك أبدا، أتمنى الأفضل للنادي في المستقبل، حتى نلتقي مرة أخرى.. شكرا لك على كل شيء".

وكان محرز، انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.

وخاض الجزائري 236 مباراة مع مان سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وصنع 59.

دوليا، توج محرز بطلا لكأس الأمم الإفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.

المصدر: RT