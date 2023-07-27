أرسنال يهزم برشلونة بخماسية (فيديو)

تغلب نادي أرسنال الإنجليزي على برشلونة بطل إسبانيا 5-3، في مباراة مشوقة يوم الخميس في لوس أنجلوس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ولعب الفريقان بتشكيلتين قويتين، وكان النادي الكتالوني بادئا بالتسجيل عندما افتك المغربي عبد الصمد الزلزولي الكرة من الخصم وقام بانطلاقة رائعة على الرواق الأيسر إلى داخل المنطقة ومرر إلى البرازيلي رافينيا الذي تصدى الحارس آرون رامسدايل لكرته لتتهيأ أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي تابعها في الشباك.

ولكن رجال المدرب ميكيل أرتيتا، ردوا سريعا بعد أن استغل بوكايو ساكا ترويضا سيئا للكرة من المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ليخطفها ويسددها في الشباك (13).

واستعاد برشلونة التقدم بعد أن ارتدت الكرة من ركلة حرة نفذها رافينيا من الدنماركي مارتن أوديغارد لتغير مسارها وتخدع رامسدايل (34).

وقبل نهاية الشوط الأول، عوض أوديغارد هفوته بعد أن مرر برأسه كرة وصلته من ساكا إلى الوافد الألماني الجديد كاي هافيرتس أمام المرمى تابعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، ضرب أرسنال بقوة، وسجل هدفين عن طريق البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقتين 55 و78.

وقلص فيران توريس الفارق لبرشلونة قبل دقيقتين من النهاية بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة، لكن البرتغالي فابيو فييرا رد سريعا بعد دقيقة بتسديدة يسارية رائعة اختتم بها خماسية أرسنال.

ودخل برشلونة مباراة اليوم بعد أن ألغيت السبت الماضي مباراته الودية مع يوفنتوس الإيطالي في سان فرانسيسكو، بسبب التهاب في المعدة والأمعاء في صفوف لاعبي النادي الكتالوني.

أما أرسنال، فدخل المواجهة بعد خسارته ضد مانشستر يونايتد 0-2 السبت الماضي في نيويورك.

المصدر: وكالات