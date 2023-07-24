في تطور مفاجئ.. برشلونة يبدأ المفاوضات مع سان جيرمان لضم مبابي

دخل نادي برشلونة بشكل مفاجئ سباق التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن برشلونة يسعى لتحدي غريمه ريال مدريد والحصول على خدمات مبابي هذا الصيف.

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وقالت الصحيفة الشهيرة: "من المقرر عقد اجتماع هاتفي اليوم الاثنين بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لمناقشة اهتمام النادي الإسباني بكيليان مبابي".

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد للتحدث مع الجميع بشأن مبابي، رغم أنها قالت إن برشلونة: "لا يملك الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الصفقة".

وأشارت "ليكيب" إلى أن ريال مدريد يظل المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر من دون مقابل ودون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.

ولكن النادي الباريسي يرفض رحيل نجمه مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.

المصدر: "ليكيب"