باريس سان جيرمان يعطي الضوء الأخضر للهلال السعودي لضم مبابي

سمح نادي باريس سان جيرمان للهلال السعودي بالتحدث مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة "فرانس برس" يوم الاثنين، إن باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى مبابي بعد تقديم عرض بقيمة 300 مليون يورو.

وتلقى النادي الباريسي المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

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ولا يمكن لهكذا عقد أن يتم إلا بموافقة مبابي الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

ويمر مبابي بفترة عصيبة راهنا بسبب استبعاده من معسكر باريس سان جيرمان الإعدادي للموسم الجديد، من أجل الضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده.

وذكرت تقارير إعلامية، أن باريس سان جيرمان، هدد مبابي أيضا بإبقائه على مقاعد البدلاء لمدة عام في حال رفضه التجديد وتمسكه بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف العام المقبل من أجل الحصول على مكافأة الولاء المقدرة بنحو 90 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب + RT