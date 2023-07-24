 
مباشر

برشلونة يكشف جديد إصابات نجومه بالفيروس

الرياضة

برشلونة يكشف جديد إصابات نجومه بالفيروس
fcbarcelona.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqn3

أصدر نادي برشلونة بيانا جديدا للحديث عن تطورات وحالة النجوم الذين تعرضوا لإصابات بفيروس معوي وفي الساعات الأخيرة ألغيت وديتهم أمام يوفنتوس.

وكتب برشلونة: "نجوم الفريق الأول الذين تأثروا بإصابات بفيروس معوي والذين تسببوا في إلغاء الودية ضد يوفنتوس على ملعب ليفايز يتعافون بشكل جيد، وفي الساعات الأخيرة لم تظهر حالات جديدة".

وأضاف: "هناك تدريبان يوم الاثنين، حيث من المنتظر أن يشارك غالبية النجوم الذين تأثروا بالفيروس، وسيحظى الفريق بتدريب آخر قبل لقاء أرسنال".

إقرأ المزيد
برشلونة يلغي مباراته الودية أمام يوفنتوس بسبب مرض ألم بلاعبيه
برشلونة يلغي مباراته الودية أمام يوفنتوس بسبب مرض ألم بلاعبيه

وأردف: "الفريق لديه حماس نحو بداية جولته في الولايات المتحدة، سنلعب أمام آرسنال يوم الأربعاء على ملعب سوفي".

ويخوض برشلونة عددا من المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

يذكر أن تقارير عديدة ذكرت أن عدد الإصابات في صفوف برشلونة وصلت إلى 13 إصابة قبل مواجهة يوفنتوس الملغية.

المصدر: twitter/FCBarcelona

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا