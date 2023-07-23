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برشلونة يلغي مباراته الودية أمام يوفنتوس بسبب مرض ألم بلاعبيه

الرياضة

برشلونة يلغي مباراته الودية أمام يوفنتوس بسبب مرض ألم بلاعبيه
فريق برشلونة
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أعلن نادي برشلونة إلغاء مباراته الودية التي كانت مقررة ضد يوفنتوس فجر اليوم الأحد في الولايات المتحدة، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بالتهاب المعدة.

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وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، مساء أمس السبت: "النادي يعلن إلغاء مباراته الودية ضد يوفنتوس التي كان مقررا إقامتها فجر الأحد في بطولة كأس الأبطال في ولاية كاليفورنيا، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بالتهاب في المعدة".

ويخوض برشلونة عددا من المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

المصدر: أ ب

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