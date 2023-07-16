برشلونة يقترب من ضم بديل بوسكيتس

اقترب نادي برشلونة، من ضم لاعب خط وسط "ارتكاز" جديد ليكون بديلا لسيرجيو بوسكيتس، الذي رحل عن الفريق الكتالوني بنهاية عقده في يونيو الماضي.

وانضم بوسكيتس لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ليجاور زميله السابق في الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة سيتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني أوريول روميو من جيرونا، ليكون بديلا لبوسكيتس وسيتم التوقيع معه خلال الأيام المقبلة مقابل 4.5 مليون يورو.

كما أكدت الصحيفة أن قرار التعاقد مع أوريول يأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني، حيث سيكون قدوم الإسباني مناسبا للإمكانيات المادية لبرشلونة راهنا.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة مدرب نادي برشلونة، تشافي في قدوم أوريول، لكن ذلك بعد إعلان رئيس الفريق الكتالوني، خوان لابورتا عدم قدوم الألماني كيميش من بايرن ميونخ، وزوبيميندي من ريال سوسييداد، الصفقات التي كان يفضلها المدرب الإسباني.

المصدر: وكالات