هالاند كان اسمه "لينغ".. من مطرب راب إلى هداف للدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو لأغنيته)

كشفت تقارير صحفية جانبا من حياة النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يصبح لاعبا محترفا في عالم كرة القدم.

وتوج إيرلينغ هالاند أول موسم له مع مانشستر سيتي، بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، برقم قياسي برصيد 36 هدفا، وهداف دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا، ليحقق الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم (2022-2023).

وكشفت إذاعة "توك سبورت" البريطانية أن كرة القدم لم تكن ما بدأ به هالاند مسيرته المهنية، حيث حاول اقتحام مجال الغناء من خلال إطلاق أغنية "راب" بصوته.

ويرجع الأمر إلى عدة سنوات سابقة، يبدو أنها كانت قبل احترافه كرة القدم، حيث قام بتجربة استثنائية تمثلت في إطلاق أغنية راب باسم "Flow Kingz"، رفقة صديقين له في النرويج.

وانتشرت الأغنية بشكل كبير في عام 2020، عندما انتقل هالاند من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

Our story begins in the sleepy Norwegian town of Bryne.



A 16-year-old Haaland adopts the gangster alias 'Lyng', and forms a rap collective called Flow Kingz with two mates.



Their track, Kygo Jo, sees Erling rap about "world crisis" in a children's playground. pic.twitter.com/ENI9ohsNA0 — The Upshot (@UpshotTowers) May 16, 2023

ويشارك مع هالاند في الغناء صديقا الطفولة إريك ساندبرغ وإريك بوثيم، حيث ظهر مهاجم مانشستر سيتي الحالي وهو يغني حاملا أدوات الشواء، وبدا على مظهره أنه كان صغير السن للغاية.

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وحققت الأغنية أصداء واسعة وهائلة عبر موقع "يوتيوب"، حيث بلغت 11 مليون مشاهدة وذلك قبل أن تتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وجاء في المقطع الذي غناه هالاند: "هل يمكن للأولاد التوقف عن الحديث الثرثار، الآن أصبح الأمر مريحا للغاية. تحدثوا عن أزمة العالم، أعتقد أنها أكثر أهمية".

وواصل: "أنا لينغ، والجميع يعرفني، أنا الشخص الذي يمكن للناس رؤيته على التلفاز، حتى إنني أبدو جيدا حين أتناول الطعام. أعتقد أن هذا صحيح".

ويأتي اسم "لينغ" اختصارا لاسم "إيرلينغ"، قبل أن يتخلى عن "الراب" ويتحول إلى أحد أشهر لاعبي العالم في السنوات الأخيرة، سواء مع نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، أو بوروسيا دورتموند الألماني وأخيرا مع مانشستر سيتي.

المصدر: وسائل إعلام