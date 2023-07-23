شاهد.. بيب غوارديولا يركل برناردو سيلفا

قام الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بركل لاعبه البرتغالي، برناردو سيلفا، خلال مباراة ودية جمعت الفريق مع نادي يوكوهاما الياباني اليوم الأحد.

وقرر غوارديولا استبدال برناردو سيلفا، بحلول الدقيقة 75، ولم يكتف بذلك بل وجه ركلة للاعب البرتغالي عند خروجه من أرض الملعب، على سبيل الممازحة، ليحظى مقطع الفيديو "للواقعة" بتفاعل كبير وانتشار واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي.

🎥| بيب غوارديولا & بيرناردو سيلفا 🥹🩵 .pic.twitter.com/nrVxIxplCQ — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 23, 2023

وتغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه يوكوهاما بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار تحضير النادي الإنجليزي للموسم المقبل 2023-2024.

وسجل المهاجم النرويجي، إيرلنغ هالاند، هدفين للفريق الإنجليزي، الثاني والرابع عند الدقيقتين (52 و90).

🎥| هدف هالاند واسيست السيد كانسيلو .pic.twitter.com/s44diAHMxb — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 23, 2023

كما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من اللاعبين، الإنجليزي جون ستونز، والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والإسباني رودريغو في الدقائق (40، 43، 72) على الترتيب.

🎥| هدف جون ستونز الأول. pic.twitter.com/nsdqOpAHdC — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 23, 2023

ووقع على ثلاثية يوكوهاما كل من المهاجم البرازيلي، أندرسون لوبيز، والمدافع الياباني، كين ماتسوبارا، ولاعب خط الوسط الياباني، كينتا إينوي، في الدقائق (27، 37، 86) على الترتيب.

ويعتبر برناردو سيلفا (28 عاما) أحد العناصر الأساسية في تشكيل بيب غوارديولا، لكن تقارير صحفية زعمت أن اللاعب يفكر بالرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

المصدر: منصات التواصل