شاهد.. هدف "صاروخي" بقدم مصرية على طريقة "روبيرتو كارلوس"
أحرز لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، محمد شكري، هدفا رائعا في مرمى نادي المصري (4-1) مساء أمس السبت، في المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.
وسدد محمد شكري كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، ومن مسافة بعيدة جدا، لكنها "لا تصد ولا ترد" في أقصى الزاوية اليسرى العليا في الدقيقة 60، من زمن اللقاء الذي جرى في ملعب برج العرب بالإسكندرية.
جوووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 23, 2023
خراااااااافي من محمد شكري وتسديدة من أكثر من 32 متر 🔥🤯💥 pic.twitter.com/E5oSLA9YnQ
أهداف مباراة المصري 1-4 سيراميكا كليوباترا | نهائي كأس الرابطة ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 23, 2023
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على طريقة شيكابالا.. محمد إبراهيم يرفع كأس أول بطولة في تاريخ سيراميكا كليوباترا 🏆🤩 pic.twitter.com/w3GmTtZ2SR— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 23, 2023
وشبه البعض هدف محمد شكري بأهداف النجم البرازيلي السابق، روبيرتو كارلوس، الذي اشتهر بتسديداته القوية.
وتوج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب النسخة الثانية لكأس الرابطة المصرية، على حساب نادي المصري، إثر فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
المصدر: RT