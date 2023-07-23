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شاهد.. هدف "صاروخي" بقدم مصرية على طريقة "روبيرتو كارلوس"

الرياضة

شاهد.. هدف
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أحرز لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، محمد شكري، هدفا رائعا في مرمى نادي المصري (4-1) مساء أمس السبت، في المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وسدد محمد شكري كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، ومن مسافة بعيدة جدا، لكنها "لا تصد ولا ترد" في أقصى الزاوية اليسرى العليا في الدقيقة 60، من زمن اللقاء الذي جرى في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وشبه البعض هدف محمد شكري بأهداف النجم البرازيلي السابق، روبيرتو كارلوس، الذي اشتهر بتسديداته القوية.

وتوج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب النسخة الثانية لكأس الرابطة المصرية، على حساب نادي المصري، إثر فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: RT 

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