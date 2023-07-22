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"المدافع الزجاجي".. "كلب" يصنع الحدث أثناء تقديم أومتيتي (فيديو)

الرياضة

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خطف "كلب" الأضواء بإطلالة برأسه أثناء المؤتمر الصحفي لتقديم المدافع الفرنسي، صامويل أومتيتي، بعد انتقاله إلى صفوف نادي ليل الفرنسي لكرة القدم، قادما من فريق برشلونة الإسباني.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي لتقديم أومتيتي، بسب إطلالة "كلب" برأسه من خلف الطاولة بشكل مفاجئ، وسط دهشة الحضور.

وأعلن نادي ليل اليوم السبت، تعاقده رسميا مع صامويل أومتيتي لمدة موسمين حتى عام 2025، وذلك بعد فسخ عقده مع ناديه السابق برشلونة.

وخرج أومتيتي (29 عاما) من حسابات برشلونة لمعاناته من الإصابات المتكررة خلال السنوات الأخيرة.

وقام برشلونة بإعارة أومتيتي، الذي وصف بالمدافع الزجاجي بسبب كثرة إصاباته، إلى نادي ليتشي الإيطالي في الموسم الماضي، قبل التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: وسائل إعلام

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