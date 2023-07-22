منع لاعبة تنس روسية من دخول بولندا

أعلنت وزارة الداخلية البولندية، اليوم السبت، منع اللاعبة الروسية، فيرا زفوناريوفا، من الدخول إلى بولندا للمشاركة في دورة وارسو للتنس.

ونشرت وزارة الداخلية البولندية بيانا جاء فيه: "بتاريخ 21 يوليو قام حرس الحدود البولندي بمنع لاعبة تنس روسية".

وأضافت: "حاولت فيرا زفوناريوفا دخول بلادنا، وبحوزتها تأشيرة صادرة من فرنسا من خلال رحلة قادمة من بلغراد".

وقالت السلطات البولندية إن اللاعبة التي كان من المتوقع أن تشارك في دورة وارسو، التي تنطلق يوم الاثنين القبل، بقيت عالقة في منطقة الترانزيت في مطار وارسو لساعات عدة قبل أن تستقل طائرة متوجهة الى بودغوريتشا (عاصمة مونتينيغرو) في تمام الساعة 12 من اليوم السبت.

وبحسب وزارة الداخلية البولندية، فإن اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما، مدرجة على لائحة الأشخاص غير المرغوب بهم في بولندا، حيث لم يسمح لها بالمرور من قبل حرس الحدود "لأسباب تتعلق بأمن الدولة"، بحسب المصدر نفسه.

المصدر: وسائل إعلام روسية