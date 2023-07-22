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رد فعل صادم من كيم كارداشيان بعد هدف ميسي الخيالي مع "إنتر ميامي" (فيديو)

الرياضة

رد فعل صادم من كيم كارداشيان بعد هدف ميسي الخيالي مع
كيم كارداشيان
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تفاعل نشطاء التواصل مع رد فعل نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الصادم، بعد هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأول مع فريقه الجديد "إنتر ميامي".

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وأظهر فيديو متداول المفاجأة وهي تعلو محيا كيم، التي يبدو أنها كانت منشغلة بهاتفها لحظة تسجيل الهدف، ولم تفهم ماذا حصل حين رأيت كل من حولها يقفز فرحا.

لتستوعب لاحقا أن ميسي سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ضد فريق "كروز أزول" المكسيكي، في كأس الدوريات.

كما أظهر الفيديو فرحة النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، ومالك "إنتر ميامي" الحالي، وزوجته فكتوريا وابنهما، حيث بكى تأثرا بعد تسجيل ميسي هدفه، وسط صيحات الجماهير السعيدة في المدرجات.

وشارك ميسي، وهو أحد خريجي فريق "برشلونة" الإسباني، خلال اللحظات الحاسمة من الشوط الثاني، حيث قرر المدرب تاتا مارتينو إشراكه في الدقيقة 54.

المصدر: RT

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