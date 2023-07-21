كاد أن يكسر يده.. محمد صلاح يحرج زميله في ليفربول (فيديو)

استعرض الدولي المصري، محمد صلاح، قوته البدنية أثناء تدريبات فريقه ليفربول، استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023-2024.

وجرت مصافحة طريفة بين محمد صلاح وزميله الإنجليزي الشاب، كورتيس جونز، أثناء تدريبات ليفربول الصباحية.

ويظهر جونز في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يصافح محمد صلاح ويتحداه في نفس الوقت في "الريست"، التدريب الشهير والمعروف بين الرياضيين لاختبار القوة، لكنه تفاجأ بردة فعل النجم المصري وقوته، لدرجة أن اللاعب الإنجليزي الشاب تألم وابتعد عن "الفرعون المصري"، ما أثار سخرية الأخير.

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ويعد محمد صلاح واحد من أقوى لاعبي ليفربول من الناحية البدنية، إذ أكد العديد من النجوم أنه يقضي معظم تدريباته في صالة الألعاب الرياضية.

ويخوض ليفربول معسكرا تدريبيا في ألمانيا، منذ يوم الاثنين الماضي، حيث يستمر لمدة 10 أيام، فيما لعب خلاله مباراة ودية فاز فيها على نادي كارلسروه الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء الأربعاء الماضي، كما سيلعب مباراة ودية أخرى ضد فريق غرويتر فورت.

المصدر: RT