بمشاركة كريستيانو وبروزوفيتش.. خسارة ثقيلة للنصر أمام سيلتا فيغو

تعرض النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى هزيمة ثقيلة أمام سيلتا فيغو الإسباني بخماسية نظيفة، في معسكر "العالمي" التحضيري بالبرتغال استعدادا للموسم الجديد.

ودخل كاسترو مدرب النصر، مباراة سيلتا فيغو، بتشكيلة مكونة من:

نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

وأهدر كريستيانو فرصة خطيرة بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام، تابعها النجم البرتغالي بضربة رأسية، وهو خالٍ من الرقابة، لكنها جاورت القائم، ليحسم التعادل السلبي الشوط الأول.

إقرأ المزيد

وفي الشوط الثاني، أجرى كاسترو تغييرا بدخول محمد صهلولي وعبدالفتاح آدم وخروج كريستيانو رونالدو وخالد الغنام.

وتلقى مدافع النصر عبد الإله العمري بطاقة حمراء بالدقيقة 51 بعد دفعة قوية للاعب سيلتا فيجو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، ليلعب العالمي بقية المباراة بـ10 لاعبين.

وبعدها استغل سيلتا فيغو النقص العددي للنصر، وسجل خماسية تهديفية، بدأها عند الدقيقة 57 بمتابعة لركنية متقنة بضربة رأسية جميلة من جايل ألونسو مورينو على يسار الحارس النصراوي.

وجاء الهدف الثاني عند الدقيقة 62 بضربة رأسية من يورجن ستراند لارسن، قبل أن يضيف سيلتا فيجو ثالث أهداف عند الدقيقة 71 عبر ميجيل رودريجيز بتسديدة يسارية من داخل المنطقة، وبعدها بدقيقتين عزز لارسن بهدف رابع.

واختتم لارسن خماسية سيلتا فيجو بالدقيقة 75، بعد خطأ فادح من الحارس النصراوي.

وتعد هذه الودية الثالثة للنصر بمعسكره الإعدادي بالبرتغال، حيث سبق له الفوز أمام فارنسي البرتغالي 5-1، وألفيركا البرتغالي 2-0.

المصدر: "وكالات"