شاهد.. مارسيلو يتعرض لتدخل عنيف بسبب "كوبري"

تعرض النجم البرازيلي مارسيلو، ظهير نادي فلومينينسي، لتدخل عنيف من قبل لاعب فلامنغو، لويز أراوخو، خلال مباراة الفريقين التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 في الدوري البرازيلي.

وقام مارسيلو بتمرير الكرة من بين قدمي لويز أراوخو، في الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء، ما أثار غضب لاعب فلامنغو، الذي تدخل بقوة وأسقط نحم ريال مدريد سابقا، على الأرض.

واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء فقط في وجه لويز أراوخو، ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، استبدلها بالبطاقة الحمراء.

يذكر أن مارسيلو (35 عاما) انضم إلى صفوف نادي فلومينينسي في فبراير الماضي، بعد نحو 16 عاما قضاها في الملاعب الأوروبية، حقق خلالها الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية معظمها مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات