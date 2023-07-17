قنبلة الانتقالات.. رحيل محتمل لرونالدو عن النصر السعودي

أثارت تصريحات إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل الإنجليزي قلق جماهير النصر السعودي حين فتح الباب أمام انضمام نجوم دوري روشن وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو لفريقه على سبيل الإعارة.

وسيعود نيوكاسل المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي الموسم القادم للعب في دوري أبطال أوروبا بعد 20 عاما، ورغم ذلك لم يبرم سوى صفقة واحدة هذا الصيف بتعاقده مع ساندرو تونالي نجم وسط ميلان.

وحين تم سؤال هاو خلال حواره مع صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية استعارة بعض نجوم الدوري السعودي خاصة رونالدو وروبن نيفيش وكريم بنزيما، لم يغلق الباب أبدا وهو ما يمثل فرصة ذهبية للنجم البرتغالي للعودة للعب في دوري الأبطال.

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إذ قال: "الأمر يعتمد على مدى إيجابية ذلك لصالح نيوكاسل، نحن نتصرف وفق مصالحنا أولا".

وأضاف المدرب البالغ 45 عاما حول المبالغ المدفوعة من الأندية السعودية لنجوم أوروبا: "لا أعتقد أن أسعار اللاعبين مبالغ فيها، ربما الرواتب نعم وذلك ضروري لإغراء اللاعبين بالقدوم للدوري السعودي".

يذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ مؤخرا على 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وقد دعم كلا منها بعدد من اللاعبين أبرزهم بنزيما ونغولو كانتي ونيفيش وخاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو.

المصدر: "وكالات"