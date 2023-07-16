ألكاراس يقهر دجوكوفيتش ويتوج بباكورة ألقابه في ويمبلدون

أحرز الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أولا عالميا، باكورة ألقابه في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بثأره من الصربي نوفاك دجوكوفيتش عندما تغلب عليه في النهائي الأحد.

وجاء فوز الإسباني بواقع 1-6 و7-6، و6-1 و3-6 و6-4 في مباراة نهائية ماراثونية استمرت 4 ساعات و42 دقيقة.

UNSTOPPABLE 🔥



The moment @carlosalcaraz defeated Novak Djokovic 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 to win his Grand Slam title #2 💪@Wimbledon | #Wimbledonpic.twitter.com/bpjK1yhDVl — ATP Tour (@atptour) July 16, 2023

واللقب هو الثاني الكبير لأكاراس بعد تتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي، كما بات ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الإنجليزية بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافائيل نادال عامي 2008 و2010.

وبات ألكاراس البالغ من العمر 20 عاما ثالث أصغر لاعب يحرز بطولة ويمبلدون بعد الألماني بوريس بيكر، والسويدي بيورن بورغ.

وحرم ألكاراس أيضا دجوكوفيتش من معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في ويمبلدون بالتحديد برصيد 8 ألقاب الذي بقي في حوزة السويسري روجير فيدرر، وكذلك معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام في فئتي الرجال والسيدات والموجود بحوزة الأسترالية مارغاريت كورت.

كما ألحق ألكاراس الذي احتفظ بصدارة التصنيف العالمي، بالصربي أول خسارة له على الملعب الرئيسي في ويمبلدون منذ سقوطه أمام التشيكي توماس بيرديخ عام 2013 واضعا حدا لـ34 انتصارا تواليا لمنافسه، وحرمه من الظفر بلقبه الكبير الثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس، في سعيه إلى أن يصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وكان دجوكوفيتش تغلب على ألكاراس في نصف نهائي رولان غاروس في طريقه لإحراز لقبه الثالث في العاصمة الفرنسية ما أهله إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى (لدى الرجال) برصيد 23 لقبا بعد أن كان يتساوى مع نادال.

المصدر: وكالات