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الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل ابن شرقي

الرياضة

الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل ابن شرقي
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أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، يوم الجمعة، رحيل مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي عن الفريق.

ووجه الجزيرة الشكر لمهاجمه المغربي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث كتب: "شكرا ابن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي.. وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

وكان ابن شرقي، انضم للجزيرة عام 2022، ووقع على عقد لمدة موسمين ولكن تم إنهاء التعاقد بالتراضي.

ولم يكشف ابن شرقي عن وجهته المقبلة، إلا أن عددا من التقارير الصحفية أشارت إلى دخول نادي الزمالك المصري في مفاوضات قوية لعودة النجم المغربي إلى صفوف الفريق الأبيض الذي سبق وأن دافع عن ألوانه من 2019 إلى 2022.

المصدر: RT

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