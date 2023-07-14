ويمبلدون.. دجوكوفيتش يبلغ النهائي التاسع والـ35 القياسي في البطولات الكبرى

بلغ حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المباراة النهائية في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة التاسعة في مسيرته، بعد فوزه الجمعة على الإيطالي يانيك سينر.

وجاء فوز دجوكوفيتش بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-4 و7-6.

دجوكوفيتش (36 عاما) الذي حقق رقما قياسيا ببلوغه النهائي الـ35 في البطولات الكبرى، قدم أسلوب لعب قتاليا وصمودا ذهنيا لافتا، في سعيه لمعادلة الرقم القياسي وإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون.

3️⃣5️⃣ Grand Slam finals!@DjokerNole gets past Sinner in straight sets to reach his 5️⃣th consecutive Wimbledon final! pic.twitter.com/XxYEs6Vaht — ATP Tour (@atptour) July 14, 2023

ويلاقي دجوكوفيتش بعد غد الأحد، في النهائي الخامس له تواليا في ويمبلدون، الفائز في نصف النهائي الثاني الذي سيقام في وقت لاحق بين الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أولا عالميا والروسي دانييل مدفيديف الثالث.

وفي حال تتويجه، سيعادل "نولي" الرقم القياسي الذي يحمله السويسري المعتزل روجر فيدرر، بالفوز بثمانية ألقاب في ويمبلدون.

المصدر: وكالات