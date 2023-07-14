الملاكم ألكسندر أوسيك يعتزم الترشح لرئاسة أوكرانيا

شارك الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك، بطل العالم بالوزن الثقيل خططه للمستقبل، وقال إنه يعتزم الترشح لرئاسة بلاده.

وعند سؤال أوسيك حامل ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية، عن خططه بعد نزاله المرتقب مع البريطاني تايسون فيوري على لقب بطل الوزن الثقيل بلا منازع في العالم.

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قال أوسيك في مقابلة لقناة Seconds Out على "يوتيوب": "سأذهب إلى النزال وأصبح البطل بلا منازع مرة أخرى، وبعد ذلك سأعتزل وأترشح للرئاسة".

ويتطلع أوسيك الآن للدفاع عن ألقابه في الوزن الثقيل ضد منافسه الإلزامي في رابطة الملاكمة العالمية البريطاني دانييل دوبوا، بينما سيواجه فيوري مقاتل الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو.

وسيكون النزال بين أوسيك وفيوري في حال إقامته هو الأول من نوعه بتاريخ الوزن الثقيل لجمع الأحزمة الأربعة، وكان آخر شخص توج بطلا للوزن الثقيل بلا منازع هو البريطاني لينوكس لويس عام 1999، لكن ذلك كان في عصر الأحزمة الثلاثة.

المصدر: RT