الأولمبية الدولية لن تدعو في الموعد المحدد 3 دول للمشاركة في أولمبياد باريس

قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، إنها لن تدعو في الموعد المحدد (26 يوليو المقبل)، روسيا وبيلاروس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل.

ويتم إرسال الدعوات للمشاركة في الألعاب الأولمبية تقليديا قبل عام من بدئها.

وستقام الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنه سيتم إرسال الدعوات إلى 203 من اللجان الأولمبية الوطنية، في الموعد المحدد 26 يوليو 2023.

وأضافت أن الدعوات التي سترسل للجان الوطنية في 26 يوليو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، لن تشمل اللجنة الأولمبية الروسية، واللجنة الأولمبية البيلاروسية (على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا)، وكذلك اللجنة الأولمبية في غواتيمالا، والتي لازالت أنشطتها معلقة.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار النهائي بشأن قبول الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في أولمبياد 2024 سيتخذ "في الوقت المناسب."

كما انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية، وزارة الرياضة الأوكرانية، التي منعت رياضييها من المنافسة في بطولة العالم للجودو والتايكواندو بسبب مشاركة الروس، ونتيجة لذلك، لم يتمكن الرياضيون الأوكرانيون من خوض التصفيات التأهيلية لأولمبياد باريس.

المصدر: sportrbc.ru