أول تعليق لمدرب الأهلي المصري بعد الفوز على الزمالك برباعية

أشاد مدرب نادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بأداء فريقه بعد فوزه على غريمه الزمالك بنتيجة 4-1، مساء يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31 للدوري المصري لكرة القدم.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "قدمنا شوطا عظيما، وسجلنا ثلاثة أهداف، لكنني كنت أعلم أن الشوط الثاني لن يكون سهلا لصعوبة الحفاظ على التركيز بعد التقدم في النتيجة، وطالبت اللاعبين بين الشوطين بعدم التراخي، وحاولت تجديد دوافعهم ".

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وأضاف: "توقعت أن يشعر الزمالك بالإهانة، فهو فريق كبير، ودخل الشوط الثاني بهدف التعويض، ولاحت له فرصتان إلى جانب كرة في العارضة، وتصد إعجازي من الشناوي (حارس الأهلي)، لكننا سجلنا الرابع وحققنا نتيجة مستحقة".

وأكمل: "تجديد الدوافع أمر صعب بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا ثم استكمال الدوري، فضلا على أن الفوز (على الزمالك) 4-1 نتيجة كبيرة وستدون في التاريخ".

تجدر الإشارة إلى أن فوز الأهلي على الزمالك كان فوزا معنويا فقط على اعتبار أن "المارد الأحمر" قد ضمن التتويج بلقب الدوري المصري في الجولة الماضية.

المصدر: وكالات