رسميا.. ميلان يضم بوليسيتش من تشيلسي

التحق جناح المنتخب الأمريكي لكرة القدم، كريستيان بوليسيتش بنادي ميلان الإيطالي قادما من تشيلسي الإنجليزي، وفق ما أعلن الناديان الخميس.

وجاء في بيان للنادي الإيطالي، أن ابن الـ24 عاما وقع على عقد "حتى 30 يونيو 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي".

وفي حين لم يذكر الناديان قيمة الصفقة، أشارت تقارير إعلامية إلى أنها بلغت قرابة 22 مليون يورو.

وهذا المبلغ أقل من نصف ما دفعه تشيلسي لبوروسيا دورتموند للحصول على خدمات بوليسيتش عام 2019.

ويغادر بوليسيتش لندن بعد أربعة مواسم أمضاها في ستامفورد بريدج حقق خلالها دوري أبطال أوروبا كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع "البلوز".

وخاض بوليسيتش، 145 مباراة مع تشيلسي سجل خلالها 26 هدفا.

المصدر: وكالات