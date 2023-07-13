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كشاف البلوغرانا السابق يفضح فينيسيوس

الرياضة

كشاف البلوغرانا السابق يفضح فينيسيوس
AFP
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كشف وكيل نجم برشلونة الجديد فيتور روكي عن كواليس عدم انتقال مواطنه فينيسيوس للنادي الكتالوني وانتقاله للغريم ريال مدريد.

وسطع اسم أندري كوري، وكيل فيتور روكي، بالإعلام مؤخرا عقب الدور الذي لعبه في نقل اللاعب للبلوغرانا، مع العلم أنه سبق وعمل ككشاف في أمريكا الجنوبية للنادي الكتالوني.

وقال كوري مع إذاعة "كادينا سير": "فينيسيوس انتقل إلى ريال مدريد لأنهم اختاروا الوكلاء، في برشلونة عملنا لثلاث سنوات كاملة لضمه".

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وواصل: "الوكلاء قاموا بخيانتنا، ريال مدريد لم يكن يعرف اللاعب من الأساس، أخبرني أنه قام بالبكاء عقب لقاء 6-1 الشهير بين برشلونة وباريس".

وليست المرة الأولى التي يناقش فيها الوكيل فشل برشلونة بضم فينيسيوس، إذ قام في 2021 برواية قصة البكاء عقب ريمونتادا البلوغرانا الشهيرة بدوري الأبطال أيضا مع "كادينا سير".

المصدر: "وسائل إعلام"

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