نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف

ما زالت قضية اتهام الأوروغوياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، بالاعتداء على أليكس باينا لاعب فياريال، عقب مواجهة الفريقين بالموسم الماضي، مستمرة حتى الآن.

وتقدم باينا ببلاغ ضد النجم الأوروغوياني، حيث اتهمه بلكمه خارج ملعب "سانتياغو برنابيو".

ورغم أن السلطات الإسبانية، أعلنت أن الحادثة لم يتم إثباتها، وأن فالفيردي لن يواجه أي اتهامات جنائية، لكنه لا زال معرضا للإيقاف وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

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وأضافت الصحيفة: "لجنة مكافحة العنف، قدمت الملف إلى لجنة المسابقات، وسيقرر 3 أعضاء في الهيئة الانضباطية ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات على فالفيردي أم لا، خلال 10 أيام عمل".

وهذا يعني أن ريال مدريد سيعرف في 26 يوليو الجاري، ما إذا كان فالفيردي متاحا في بداية الموسم الجديد.

المصدر: "وسائل إعلام"