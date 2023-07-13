لماذا يتدرب لاعبو ريال مدريد بلا أحذية؟!

غاب الثنائي داني ثيبايوس، والوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام عن المران الثاني لريال مدريد الإسباني، الأربعاء، والذي خصص الجزء الأكبر منه لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

وشارك في المران كل من فران غارسيا وفيرلان ميندي ولوكاس فاسكيز وتوني كروس وبراهيم دياز وأردا جولر وفيدي فالفيردي وألفارو أودريوزولا، خيسوس باييخو.

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وحسبما أوضحت الصور التي نشرها النادي الملكي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، خاض اللاعبون المران بدون أحذية رياضية، لتخفيف حدة الشعور بحرارة الطقس.

وأظهرت هذه الصور غياب لاعب الوسط داني ثيبايوس، وكذلك بيلينغهام، الذي غاب أيضا عن مران الثلاثاء، حيث واصل الدولي الإنجليزي تدريباته المنفردة داخل صالة الألعاب البدنية، في إطار برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابته بالتواء في الركبة اليمنى.

ولا يزال الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرفع الحمل التدريبي بشكل تدريجي للاعبين، كونه اليوم الثالث فقط في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

المصدر: "وكالات"