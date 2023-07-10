ويمبلدون.. أنس جابر تتخطى كفيتوفا وتضرب موعدا مع ريباكينا في مباراة ثأرية

واصلت التونسية أنس جابر عروضها القوية في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث بلغت ربع النهائي للعام الثالث على التوالي بعد فوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا الاثنين.

وحسمت أنس وصيفة بطلة العام الماضي، المباراة بسهولة بمجوعتين دون رد بواقع 6-0 و6-3، وذلك في غضون 50 دقيقة.

وضربت أنس جابر موعدا في ربع النهائي مع الكازاخستانية، يلينا ريباكينا، في تكرار لنهائي البطولة في العام الماضي الذي خسرته التونسية.

وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبحت أنس أول لاعبة تصل إلى ربع نهائي ويمبلدون لثلاثة أعوام متتالية، وذلك منذ سابين ليسيكي وكفيتوفا بين عامي 2012 و2014.

المصدر: وكالات