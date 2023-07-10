مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع قائده ماغواير

حدد نادي مانشستر يونايتد، سعر مدافعه الدولي الإنجليزي، هاري ماغواير، تمهيدا لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح ماغواير صاحب الـ30 عاما، أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، بانتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2019 مقابل 87 مليون يورو قادما من ليستر سيتي.

ويرتبط ماغواير مع مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى العام 2025، لكن يعتقد أن النادي مستعد للسماح له بالرحيل هذا الصيف بعد تذبذب مستواه، حيث فقد المدافع الدولي الإنجليزي موقعه في تشكيلة يونايتد الأساسية الموسم الماضي مع المدرب إيريك تين هاغ.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفننغ نيوز"، إن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لبيع ماغواير هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (58 مليون يورو).

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الذي حددته إدارة يونايتد لبيع ماغواير يبدو مرتفعا، وأن هذا المقابل قد يمنع رحيله، حيث لا يوجد أي ناد مستعد لدفع هذا الرقم لضم المدافع الإنجليزي.

وذكرت تقارير إنجليزية في وقت سابق، أن ماغواير سيخسر شارة القيادة في مانشستر يونايتد حتى لو بقي مع النادي الموسم المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن ماغواير مازال يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا، حيث يمكن أن ترتفع أسهمه في حال مشاركته وتألقه مع "الأسود الثلاثة" في بطولة "يور 2024".

المصدر: ديلي ميل