بعد كوليبالي ونيفيز.. الهلال يتوصل لاتفاق لحسم صفقة ضخمة جديدة

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع نجم لاتسيو الإيطالي، الصربي الدولي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين، الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الاثنين، إن الهلال توصل إلى اتفاق شفهي مع لاتسيو لضم سافيتش مقابل 40 مليون يورو.

Al Hilal have reached verbal agreement with Lazio for Sergej Milinković-Savić on €40m fee — waiting on formal bid and documents to be checked. 🚨🔵🇸🇦



Al Hilal are working to get final green light from SMS who’s open to discuss contract terms.



It only depends on Sergej now. pic.twitter.com/zrvVMaTDE3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023

وأكد رومانو عبر حسابه على "تويتر" أن "القرار الآن في يد اللاعب الصربي الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة الإيطالية صيف العام المقبل".

وخاض سافيتش صاحب الـ28 عاما، 36 مباراة برفقة لاتسيو في الدوري الإيطالي بالموسم المنصرم، حيث ساهم في 17 هدفا، مسجلا 9 أهداف، فيما قدم 8 تمريرات حاسمة.

وفي حال إتمام انتقال سافيتش للهلال، فسيكون ثالث صفقات "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كوليبالي.

المصدر: فابريزيو رومانو