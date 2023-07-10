رئيس "فيفا" يستغل إيطاليا ويرسل رسالة خفية إلى بلاتر

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة خفية إلى سلفه جوزيف بلاتر، وذلك في منشور لتهنئة منتخب إيطاليا بمناسبة ذكرى فوزه بكأس العالم 2006.

وحقق منتخب إيطاليا لقب كأس العالم 2006 على حساب منتخب فرنسا في نهائي مثير أقيم في الـ9 من يوليو على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، احتكم فيه الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لتهنئة منتخب إيطاليا على آخر ألقابه في المونديال: "قبل 17 عاما، فازت إيطاليا بكأس العالم 2006، وقدم المنتخب للإيطاليين ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بعض اللحظات التي لا تنسى".

وأضاف: "فاز الأزوري بكأس العالم للمرة الرابعة بركلات الترجيح ضد فرنسا"، ثم علق موجهًا ضربة مبطنة إلى بلاتر: "كنت سأكافئهم، كنت سأفتخر بذلك".

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ويأتي ذلك في إشارة إلى الخلافات التي حدثت في ذلك الوقت، والتي أدت إلى عدم قيام بلاتر، رئيس "فيفا" آنذاك، بتسليم الكأس إلى المنتخب الإيطالي.

واعتذر بلاتر بالفعل لمنتخب إيطاليا بعد أكثر من عام على تلك الواقعة، حيث قال في تصريحات لوكالة The Associated Press الإخبارية: "التاريخ سيقول أن رئيس فيفا أخطأ لأنه لم يتوج منتخب إيطاليا بطلًا للعالم، وفي الواقع كان ذلك خطأ".

وأضاف: "اعتذرت بالفعل للمسؤولين الإيطاليين بعد المباراة النهائية مباشرة"، مؤكدا أن قراره بالغياب عن حفل توزيع الجوائز تم اتخاذه قبل بداية المباراة النهائية بالفعل، لتجنب أزمة جديدة مع الجمهور الألماني.

المصدر: goal