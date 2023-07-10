"قمة الخجل" بعد هدف في "قمة الجمال" (فيديو)

أثار رد فعل لاعبة المنتخب الكوري الجنوبي تفاعلا كبيرا عقب تسجيلها هدف الفوز لمنتخب بلادها خلال مواجهة هايتي وديا.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية للسيدات على هايتي 2-1 في المباراة الدولية الودية التي أقيمت السبت الفائت ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، والتي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسجلت جانغ سيلجي هدف الفوز لكوريا الجنوبية في الدقيقة 81 إثر ركلة حرة مباشرة نفذتها جي سو-يون قصيرة باتجاه جانغ التي سددت في المرمى.

وخطفت اللاعبة الأنظار برد فعلها الخجول عقب تسجيلها هدف الفوز ليتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو الهدف.

لاعبة المنتخب الكوري الجنوبي تحصد تفاعلًا بسبب خجلها بعد تسجيلها الهدف 😂💕



pic.twitter.com/K99c3kkZTU — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 9, 2023

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه كل من كولومبيا والمكسيك والمانيا، ويستهل مشوار المنافسة بمواجهة كولومبيا يوم 25 يوليو الجاري في سيدني الأسترالية.

المصدر: RT