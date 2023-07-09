أمام أنظار غوارديولا.. النجم فيرستابن يسطر التاريخ على حلبة "سيلفرستون".. فيديو

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول"، لأول مرة، بجائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الـ10 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، الذي جرى اليوم الأحد، على حلبة "سيلفرستون".

وقطع المتألق ماكس فيرستابن مسافة السباق بزمن قدره (1:25:16.938) ساعة، متقدما على البريطانيين لاندو نوريس سائق (ماكلارين) بفارق (3.798) ثوان، ولويس هاميلتون سائق (مرسيدس) بفارق (6.783) ثوان، على الترتيب، تحت أنظار "الفيلسوف الكروي" الإسباني، بيب غوارديولا، المدرير الفني لفريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

How loud did you scream when the lights went out at Silverstone? 😱#BritishGP#F1pic.twitter.com/Kv05XOsNIM — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Max, Lando and Lewis were so excited to celebrate... that they forgot about the trophy 😂#BritishGP#F1pic.twitter.com/D4ii9VXDDf — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

If you're a sporting trophy, there's a good chance one of these men has won you 🏆#BritishGP#F1pic.twitter.com/Uololy6pHF — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

وشهد السباق تعطل سيارة "هاس" التي يقودها الدنماركي كيفن ماغنوسن وتوقفها على المسار، حيث اشتعلت النيران في محركها ما أدى لتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، من اللفة 33 حتى اللفة 39.

LAP 39/52



Lando holds off Lewis! The battle for second begins immediately as the race resumes 😱#BritishGP#F1pic.twitter.com/6A2tZeGicZ — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

وواصل ماكس فيرستابن سيطرته على بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، وسلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزه الأول على حلبة "سيلفرستون" خلال مسيرته حتى الآن، والسادس تواليا والثامن هذا الموسم من أصل 10 سباقات.

وعزز ماكس فيرستابن بذلك صدارته لترتيب بطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 255 نقطة، مبتعدا بفارق 99 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريز، ويليهما الإسباني فرناندو ألونسو، سائق "أستون مارتن" في المركز الثالث برصيد 137 نقطة.

DRIVER STANDINGS



Max goes 99 clear ↔️

Lewis closes on third 📈

George and Lando making moves 🔀#BritishGP#F1pic.twitter.com/rUsPcfDeUh — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

وقاد فيرستابن فريق "ريد بول" إلى تحقيق فوزه الحادي عشر تواليا، ومعادلة الرقم القياسي الذي سجله "ماكلارين" في عام 1988، عندما تفاخر الفريق البريطاني بسائقيه الفرنسي، آلان بروست، الذي أصبح بطلا للعالم أربع مرات، والبرازيلي الراحل، أيرتون سينا، بطل العالم ثلاث مرات.

ويتصدر فريق "ريد بول" قائمة الصانعين برصيد 411 نقطة، متقدما بفارق 208 نقاط على وصيفه فريق "مرسيدس"، ومن ثم فريق "أستون مارتن" في المركز الثالث برصيد 181 نقطة.

المصدر: RT