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مصر والمغرب في نهائي إفريقي على "صفيح ساخن"

الرياضة

مصر والمغرب في نهائي إفريقي على
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يحتضن "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" مساء اليوم السبت في تمام الساعة (21:00) بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما بين المغرب ومصر.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي، عصام الشرعي، بالتشكيلة الأساسية التالية "لأسود الأطلس" لمواجهة منتخب "الفراعنة":

بينما اختار البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة أصحاب الأرض:

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ويذكر أن منتخبي المغرب ومصر قد ضمنا مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس صيف عام 2024، بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، كما التحق بهما منتخب مالي باحتلاله المركز الثالث، بعد فوزه على نظيره الغيني بركلات الترجيح في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

المصدر: RT 

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