مصر والمغرب في نهائي إفريقي على "صفيح ساخن"

يحتضن "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" مساء اليوم السبت في تمام الساعة (21:00) بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما بين المغرب ومصر.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي، عصام الشرعي، بالتشكيلة الأساسية التالية "لأسود الأطلس" لمواجهة منتخب "الفراعنة":

تشكيلة المنتخب الوطني لأقل من 23 في نهائي كأس إفريقيا أمام منتخب مصر



🚨 Here's our starting XI, set to make their mark and ready to conquer the final 💪🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCONU23pic.twitter.com/yqikwzVhYC — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 8, 2023

بينما اختار البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة أصحاب الأرض:

🔴 تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما #شجع_مصرpic.twitter.com/28qchWt1J9 — EFA.eg (@EFA) July 8, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويذكر أن منتخبي المغرب ومصر قد ضمنا مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس صيف عام 2024، بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، كما التحق بهما منتخب مالي باحتلاله المركز الثالث، بعد فوزه على نظيره الغيني بركلات الترجيح في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

المصدر: RT