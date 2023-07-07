وزير روسي سابق: عرضت على إبراهيموفيتش أن يصبح مواطنا روسيا
AFP /GABRIEL BOUYS
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كشف وزير الرياضة في روسيا سابقا، فيتالي موتكو، أنه عرض على النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، منحه الجنسية الروسية، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد.
وقال موتكو، في مقطع فيديو عبر قناة "تعليق. شو" على موقع "يوتيوب" "أتذكر أنه في روستوف، عندما لعب مانشستر يونايتد، جاء مورينيو كمدرب. في نهاية المباراة، دخلت حجرة تغيير الملابس وقدمت عرضا لإبراهيموفيتش. قلت له بلغة إنجليزية خالصة: ألا تريد أن تصبح مواطنا روسيا؟ سنمنحك جواز سفر".
ويُذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) أعلن اعتزاله في 4 يونيو 2023، في فريق ميلان الإيطالي.
المصدر: "russian.rt.com"