مسؤول روسي حول مشاركة منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026: الأمل يموت أخيرا!

صرح الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم، ماكسيم ميتروفانوف، بأن المنتخب الوطني يحتمل أن يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن ميتروفانوف، قوله إن "المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جارية، ليس لدي الحق في التعليق قبل اكتمالها. لا يوجد موعد نهائي. ستجرى قرعة المسار الأوروبي للتصفيات في نهاية عام 2024. الأمل يموت أخيرا".

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" لكرة القدم، في نهاية شهر فبراير 2022، استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخاض المنتخب الروسي بعد إيقافه، عدة مباريات ودية مع كل من قيرغيزستان (2-1) وطاجيكستان (0-0) وأوزبكستان (0-0) وإيران (1-1) والعراق (2-0).

المصدر: russian.rt.com