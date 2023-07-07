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لافروف: يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة

الرياضة

لافروف: يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة
Sputnik Владимир Астапкович
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الرياضة يجب أن تبقى خارج السياسة، على الرغم من محاولات تسييسها من قبل مسؤولين رياضيين وغيرهم.

وجاءت تصريحات لافروف أثناء الاحتفال الرسمي بانطلاقة سباق رالي الدولي "طريق الحرير - 2023" من مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وقال رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف: "إنه لشرف عظيم لنا - 98 طاقما من 23 دولة في طريقهم لبدء رالي طريق الحرير. وهذا مهم جدا لتتارستان".

ويبلغ الطول الإجمالي لسباق رالي الدولي "طريق الحرير - 2023" حوالي 5.3 ألف كم، ويتألف من 9 مراحل، وبدأ من مدينة قازان وسينتهي بالقرب من أسوار الكرملين بالعاصمة موسكو يوم 15 يوليو الجاري، ويشارك فيه إضافة إلى روسيا، فرق من الصين، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، صربيا، إسرائيل، سوريا ودول أخرى. 

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