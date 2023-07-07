زيارة لقرية والده.. استقبال حافل لمبابي لدى وصوله الكاميرون بالهتاف والرقص (فيديو)

قام الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أمس الخميس، زيارة إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير، في رحلة تشمل أعمالا خيرية وزيارة إلى قرية والده.

وارتدى المئات من المشجعين قميص فريق باريس سان جيرمان لاستقبال مبابي، كما قدمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي عرضا على شرفه.

Being a top player is special the attention is on another level.



Mbappe's arrival in Cameroon 🇨🇲 cause pandemonium at the aiport the police,airport workers,travellers all left their duties to either take Selfie or walk new Mbappe.



Even the air traffic controllers left their… pic.twitter.com/etPjrW8QxP — Collins Okinyo (@bedjosessien) July 6, 2023

وحيا مبابي، الذي هتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، الحشود الذين أبقتهم عناصر الشرطة على مسافة منه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

Mbappe arrives in Cameroon🇨🇲Everybody wants a selfie😊



Video credit from my colleague @angulesley442 🎥 pic.twitter.com/pMBbvFP4gd — Juliet Bawuah (@julietbawuah) July 6, 2023

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ومن المقرر أن يزور مبابي اليوم الجمعة، مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته.

كما أنه من المقرر أن يشارك، المهاجم البالغ 24 عاما، في مباراة لكرة السلة إلى جانب لاعب دوري كرة السلة الأمريكي السابق يواكيم نواه، وفي مباراة لكرة القدم ضد نادي "فان ديتودي" من الدرجة الثانية.

وسيتوجه كليان مبابي غدا السبت، إلى جبالة قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربا لكرة القدم.

المصدر: وكالات