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بعد الموافقة.. الكشف عن راتب رياض محرز في أهلي جدة (فيديو)

الرياضة

بعد الموافقة.. الكشف عن راتب رياض محرز في أهلي جدة (فيديو)
AFP /OLI SCARFF
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أفاد تقرير صحفي بأن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم قد أبدى رغبته بشكل رسمي لضم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، لصفوف "الراقي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر حساب "منبر الأهلي" على منصة "تويتر" رد نائب الرئيس، خالد الهندي، على الجماهير قوله "والله نشتغل ليل نهار من أجل إرضائكم"، حيث يأتي كلامه جوابا على مطالبة جماهير النادي بالتعاقد مع رياض محرز.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الخميس، أن رياض محرز وافق على الانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة، وسيحصل على راتب يقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محرز حريص على الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث يعتقد بأنه الوقت المناسب لذلك، كما اتفق بالفعل على جميع الشروط الشخصية مع النادي السعودي.

وأشارت "ذا صن" إلى أن الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حريص على استمرار محرز معه، خصوصا مع احتمال رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أنها أكدت أن المهاجم الجزائري أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل.

وانضم رياض محرز (32 عاما) إلى صفوف نادي مانشستر سيتي صيف عام 2018، قادما من ليستر سيتي، حيث شارك مع السيتي في 236 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفا، كما قدم 59 تمريرة حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام 

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