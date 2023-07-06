شاهد.. استقبال جنوني لنجم ليفربول مع انطلاق تدريبات الأهلي السعودي

حظي النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الوافد الجديد إلى نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، قادما من ليفربول، باستقبال جنوني من قبل جماهير "الراقي" لدى وصوله إلى مقر التدريبات.

وانطلقت تدريبات أهلي جدة، يوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد، تحت إشراف المدرب السعودي يوسف عنبر، إلى حين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

واكتفى فيرمنيو بمتابعة التدريب من منصة الملعب، بحضور رئيس شركة أهلي جدة خالد العيسى، فضلا عن مرافقة مواطنه فيكتور سيموس، محترف أهلي جدة الأسبق.

وتجمع عدد كبير من مشجعي الأهلي حول فيرمنيو لالتقاط صور تذكارية مع النجم البرازيلي.

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وشهد التدريب أيضا مشاركة الدولي السوري، عمر السومة، العائد إلى صفوف النادي، بعد انتهاء فترة الإعارة مع العربي القطري.

وستستمر تدريبات نادي أهلي جدة بمقر النادي، حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا.

المصدر: وسائل إعلام