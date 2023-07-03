نجم جديد في السعودية.. "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر"!.. فيديو
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، ضم النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف الفريق، لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي.
ونشر حساب نادي النصر "العالمي" صورا للإعلان عن التعاقد رسميا مع مارسيلو بروزوفيتش، وعلق عليها: "نجـم المنتخب الكرواتـي والإنتر
مارسيلو بروزوفيتش يـوقع رسميا لـ"العالمي"
روزفيتش نصراوي".
نجـم المنتخب الكرواتـي والانتـر— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2023
مارسيلو بروزوفيتش يـوقع رسميًا لـ #العالمي 🤩#بروزفيتش_نصراوي#BrozovićIsYellow 💛 pic.twitter.com/Kuc0PWz9b7
كما نشر مقطع فيديو وعلق عليه، قائلا: "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر".
🎬 كلّ الأعيـن تريده 🔥— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2023
لكنّه اختـــار #النصر 💛#بروزفيتش_نصراوي#BrozovićIsYellow 💛 pic.twitter.com/YtwUmV2fHf
وسيلعب النجم الكرواتي بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، قد ذكر أن رسوم صفقة انتقال بروزوفيتش إلى نادي النصر تبلغ 18 مليون يورو.
يذكر أن مارسيلو بروزوفيتش، البالغ من العمر 30 عاما، انضم إلى صفوف نادي إنتر ميلان في عام 2016، وشارك في 330 مباراة مع "النيراتزوري" منذ ذلك الحين، سجل خلالها 31 هدفا، إضافة إلى 43 تمريرة حاسمة.
ودافع النجم الكرواتي عن ألوان منتخب بلاده في 87 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.
المصدر: "twitter/AlNassrFC"