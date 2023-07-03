رسميا.. أسطورة ليفربول ينتقل للعمل في الدوري السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، ، مساء اليوم الاثنين، إتمام صفقة التعاقد مع أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، ستيفان جيرارد، ليتولى منصب المدير الفني للفريق حتى صيف 2025.

ونشر نادي الاتفاق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لنجم فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقا، وعلق عليه: "هنا منبع الأساطير.. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

هنا منبع الأساطير ❤️💚



يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق ✍️#جيرارد_اتفاقيpic.twitter.com/Q5e6HpzXLC — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023

وخاض جيرارد تجربة رائعة في مع فريق رينجرز، حيث قاده للفوز بلقب بطل الدوري الإسكتلندي لكرة القدم في الموسم (2020-2021)، وأنهى ذلك الموسم من دون أي هزيمة.

وفي نوفمبر من عام 2021، تولى تدريب فريق أستون فيلا، وأنهى موسمه الأول في المركز الثالث عشر، إلا أن بداية موسمه الثاني مع النادي الإنجليزي لم تكن جيدة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في مبارياته الـ12 الأولى، ما عجل بقرار إدارة النادي بإقالته في أكتوبر من العام الماضي، ومن وقتها لم يتول قيادة أي فريق.

يذكر أن نادي الاتفاق احتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الموسم الماضي، برصيد 37 نقطة، حصدها من 10 انتصارات وسبع تعادلات، مقابل 13 هزيمة.

المصدر: "twitter/Ettifaq"