صديقة بنزيما تكشف تفاصيل لقائها الأول بالنجم الفرنسي وقصة إسلامها

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية، جوردان أوزونا، تفاصيل بداية علاقتها بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، المنتقل حديثا لنادي اتحاد جدة السعودي، كما تحدثت عن قصة اعتناقها الدين الإسلامي.

واعتادت أوزونا العمل كنادلة في سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة "هوترز" في لاس فيغاس، قبل أن تصبح عارضة أزياء، حيث تحوز في الوقت الحالي عقودا مع العديد من وكالات عرض الأزياء في الولايات المتحدة.

وارتبطت أوزونا البالغة من العمر 32 عاما ببنزيما (35 عاما)، في صيف العام الماضي وفقا لتقارير إعلامية.

وقالت عارضة الأزياء الأمريكية في مقابلة حصرية مع مجلة "إلموندو" عن لقائها الأول ببنزيما "عندما قابلت كريم، لم أكن أعرف حقا من هو. أنا أمريكية، لا أعرف الكثير عن كرة القدم! في البداية، شعرت أنه كان شخصا مختلفا".

وأضافت: "كريم رجل رائع. ضحكنا كثيرا معا.. عندما أقول إنه أفضل صديق لي، فإني أعني ذلك حقا".

وأشارت أوزونا إلى أنها كانت تتنقل مع بنزيما في البداية، بين مدريد ونيويورك لكي يلتقيا، قبل أن يقررا الاستقرار في مدريد، حيث كان المهاجم الفرنسي يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد.

وعن اعتناقها الإسلام بعد ارتباطها ببنزيما، قالت عارضة الأزياء الأمريكية "لقد اعتنقت الدين الإسلامي. حدث ذلك في أحد مساجد مدريد، حيث سمعت بعض الآيات القرآنية، فانهمرت دموعي كالأطفال. أنا إنسانة عاطفية جدا، لكنني بحثت بعد ذلك في هذا الدين، وبدا لي جميلا. كل ما قرأته عنه أثر في نفسي".

وأكدت أوزونا أيضا ما أوردته تقارير سابقة حول إنجابها طفلا من بنزيما، الذي يعتبر أبا لثلاثة أطفال آخرين من امرأتين مختلفتين، حيث له ابن يدعى إبراهيم من صديقته السابقة كورا غوتييه، ويبلغ من العمر خمس سنوات، إلى جانب ابنيه من الممرضة الفرنسية كلوي دي لاوني، وهما ميليا البالغة من العمر ثماني سنوات، ونوري البالغ من العمر ثلاث سنوات.

المصدر: EL Mundo