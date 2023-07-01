إنييستا ينهي مسيرته مع فيسيل كوبي (فيديو)
انتهت مباراة أندريس إنييستا الأخيرة مع فيسيل كوبي بالتعادل بهدف لمثله مع كونسادول سابورو، اليوم السبت، حيث أسدل النجم الإسباني الستار على مشواره في الدوري الياباني.
ومنح سوباتشوك ساراتشات، هدف التقدم لفريق كونسادول سابورو في الدقيقة 26، لكن ماتيوس، عادل النتيجة لفريق إنييستا من ركنية في الدقيقة 85.
El mito #Iniesta 🇪🇸 está jugando su último partido en la #JLeague 🇯🇵 con este ambientazo en #VisselKobe 🔴.— José David López (@josedavidlopez_) July 1, 2023
Podéis ver su partido en directo aquí:https://t.co/OtTwGSqERbpic.twitter.com/CVSjooVHGI
وشارك إنييستا البالغ من العمر 39 عاما في التشكيلة الأساسية لفريقه قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 56، حيث خلع شارة القيادة وصافح زملاءه وطاقم التدريب ثم انحنى للجماهير التي صفقت له بحرارة.
Así despidieron a Andrés Iniesta en Vissel Kobe. Conquistó la Copa del Emperador y la Supercopa de Japón 🇯🇵 en sus 5 años en la institución. Su intención es seguir jugando al fútbol profesionalmente.pic.twitter.com/4WaVUs5cmc— VarskySports (@VarskySports) July 1, 2023
وانتهت بذلك فترة خمس سنوات قضاها إنييستا مع كوبي.
寂しいけど温かい一時— グーグー (@goo_goo17) July 1, 2023
この場にいたかった#ヴィッセル神戸#visselkobe#イニエスタ#iniesta#andres_iniestapic.twitter.com/aT9cBeXFFV
وكان إنييستا، وهو أحد أساطير الكرة الإسبانية ونادي برشلونة، قد رحل عن "البارصا" عام 2018، لينضم إلى صفوف فريق فيسيل كوبي.
وقدم الإسباني الدولي السابق في عامي 2019 و2021 مستويات رائعة مع فيسيل كوبي، إلا أنه تعرض بعدها لسلسلة من الإصابات التي حالت دون أن يلعب بانتظام هذا الموسم، ليقرر الرحيل عن الفريق باتفاق متبادل.
ولم يتحدد بعد ما إن كان إنييستا سيخوض تجربة جديدة في مسيرته، أو يعتزل اللعب نهائيا.
المصدر: وكالات