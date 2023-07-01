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إنييستا ينهي مسيرته مع فيسيل كوبي (فيديو)

الرياضة

إنييستا ينهي مسيرته مع فيسيل كوبي (فيديو)
AP
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انتهت مباراة أندريس إنييستا الأخيرة مع فيسيل كوبي بالتعادل بهدف لمثله مع كونسادول سابورو، اليوم السبت، حيث أسدل النجم الإسباني الستار على مشواره في الدوري الياباني.

ومنح سوباتشوك ساراتشات، هدف التقدم لفريق كونسادول سابورو في الدقيقة 26، لكن ماتيوس، عادل النتيجة لفريق إنييستا من ركنية في الدقيقة 85.

وشارك إنييستا البالغ من العمر 39 عاما في التشكيلة الأساسية لفريقه قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 56، حيث خلع شارة القيادة وصافح زملاءه وطاقم التدريب ثم انحنى للجماهير التي صفقت له بحرارة.

وانتهت بذلك فترة خمس سنوات قضاها إنييستا مع كوبي.

وكان إنييستا، وهو أحد أساطير الكرة الإسبانية ونادي برشلونة، قد رحل عن "البارصا" عام 2018، لينضم إلى صفوف فريق فيسيل كوبي.

وقدم الإسباني الدولي السابق في عامي 2019 و2021 مستويات رائعة مع فيسيل كوبي، إلا أنه تعرض بعدها لسلسلة من الإصابات التي حالت دون أن يلعب بانتظام هذا الموسم، ليقرر الرحيل عن الفريق باتفاق متبادل.

ولم يتحدد بعد ما إن كان إنييستا سيخوض تجربة جديدة في مسيرته، أو يعتزل اللعب نهائيا.

المصدر: وكالات

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